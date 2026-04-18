Рекордните 10 000 заявления за гласуване са подадени от българи в Обединеното кралство

Рекордните 10 000 заявления за гласуване са подадени от сънародниците ни в Обединеното кралство.

Във Великобритания в 14 часа местно време ще започне подготовката за изборите утре.

Дипломатическата ни мисия ще предостави седем помещения за гласуване, повече от което и да е друго българско посолство в света. Камиони с изборните книжа и машините ще обиколят секциите в Лондон, а материалите ще бъдат посрещнати от председателя и секретаря на секционните избирателни комисии, съобщава Би Ти Ви.

Предвид опасенията за големи опашки и сериозно натоварване в изборния ден от ЦИК са доставили допълнителен брой бюлетини и ролки в посолството. Подготовката за българските избори в Обединеното кралство се случват на фона на промените в Изборния кодекс, които ограничиха броя на секциите в страните извън ЕС.

Сънародниците ни във Великобритания и Северна Ирландия отговориха с рекорден брой подадени заявления за гласуване – около 10 хиляди. Въпреки това притесненията остават – ще могат ли да стигнат до секциите, предвид че някои българи трябва да пътуват часове до тях. И ще успеят ли всички да гласуват преди края на изборния ден. Очакват се между 800 и хиляда души да упражнят правото си на глас в секциите в Лондон.

По-рано днес Росица Матева от ЦИК обяви, че всички българи в чужбина ще могат да гласуват, дори и ако не подали заявления.