Тефтери с имена и цифри срещу тях откриха в кметството на ломското село Трайково

При акция на полицията за противодействие на престъпленията срещу политическите права на гражданите полицаи от Районното управление на МВР в Лом са претърсили кметството в село Трайково, община Лом.

В кабинета на кмета са намерени два тефтера с изписани имена на хора и цифри срещу тях, шест броя хартиени листове формат А4 с изписани имена на хора и подписи срещу тях, а също бележки с изписани имена на хора и цифри срещу всяко от имената, предава БТА. По случая е образувано досъдебно производство.

След получен сигнал вчера край Лом е спрян автомобил, управляван от мъж на 20 години от крайдунавския град.

В колата са намерени предизборни материали на определен кандидат с изписани номера на партия и надпис в горната част. Шофьорът е задържан, а по случая е образувано досъдебно производство.

От полицейската дирекция в Монтана съобщиха, че от началото на предизборната кампания в региона за престъпления срещу политическите права на гражданите – купуване на гласове са образувани 36 досъдебни производства, а 18 души са задържани. В повечето от случаите на образувани досъдебни производства са намерени тетрадки с изписани имена на хора и цифри срещу тях, а в някои от тях са намерени и големи супи пари в брой.