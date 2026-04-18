Къртиса излезе от затвора преди месец, хванаха го да краде кола в София

Бандитът Къртиса бе хванат за кражба на кола в София само месец, след като излезе от затвора, научи "24 часа". Той е бил задържан при акция на сектор "Автокражби" в СДВР и 7-о РУ.

Задигнатият автомобил е Volkswagen Sharan. Той бил откраднат на 14 април в столичния квартал "Горубляне". След незабавни действия на полицията, колата била открита. Тя била в гараж, а в самия автомобил криминалистите открили и ключа, ползван за кражбата.

Къртиса излязъл от затвора през март. В досието му личат регистрации за кражби и наркотици. Освен него са арестувани жена и друг мъж. Той също е криминално проявен.