Над 100 участници от 10 държави пренесоха Младежкия европейски парламент в Пловдив (Снимки)

Тук ще заседават 4 дни, ще внасят предложения, ще дебатират и гласуват

Такива срещи се помнят за цял живот, категорични са Здравко Делчев и Габриела Атлиева от ЕГ "Иван Вазов"

Те носят заряда на младостта и са изключително любознателни. Контактни, общуват приятелски, макар тепърва да се запознават. Говорят свободно и дръзко, без табута.

100-ина ученици от 10 държави на възраст между 16 до 19 години се събраха в Пловдив на изнесено заседание на Младежкия европейски парламент.

"В продължение на 4 дни те ще влязат в обувките на евродепутатите, ще дебатират, ще внасят предложения, ще изготвят резолюции. Ще работят по комисии, ще разискват по различни теми и след това на пленарна сесия ще разглеждат и гласуват", обясни Марко Семов, национален координатор на Модела на Европейския парламент за България.

Начетен и ерудиран, младият мъж неслучайно носи името на своя знаменит дядо - писателя, народопсихолога, университетския преподавател Марко Семов.

"Целта е да се получи едно неформално гражданско образование и по този начин да се формират приятелства и запознанства между участници от различните държави, сред които Австрия, Германия, Италия, Словакия, Естония, Гърция, Унгария", добави Семов-младши. Марко Семов (вдясно) с евродепутата Андрей Ковачев преди официалното откриване на церемонията. Снимка: Радко Паунов

Церемонията по откриването се състоя в голямата зала на Пловдивския драматичен театър. Младежки духов оркестър изсвири химна на България, а след това и на ЕС.

"На тази вдъхновяваща среща вие ще дебатирате по най-важните предизвикателства на нашето време. Темите са изключително актуални - от необходимостта ЕС да бъде екологичен, без да вреди на други държави, до иновациите между изкуствения интелект и защитата на човешките права", отбеляза в приветствието си зам.-кметът на Пловдив Николай Бухалов.

Да насърчат младите хора, дойдоха евродепутатът Андрей Ковачев и Готфрид Оел, председател на Управителния съвет на MEP Europe.

"Очакваме нови запознанства, упражняване на чуждия език. Такива срещи се помнят за цял живот", казват Здравко Делчев и Габриела Атлиева от Езикова гимназия "Иван Вазов" в Пловдив.