Откриха мотосезона в Благоевград с водосвет и обиколка на града (снимка)

Официален старт на мотосезон 2026 бе даден днес в Благоевград, а събитието, събрало хиляди зрители и рокери бе организирано от мотоклуб „Кралете на пътя". На полигона край областния център се събраха мотористи и любители на високите скорости от цялата страна. Старт на сезона даде кметът Методи Байкушев, който пожела безопасен сезон и призова за толерантност на пътя.

„Бъдете внимателни и се пазете. Вашата общност е една от тези, които проявяват най-голямо милосърдие. Вие често заставате зад обществени каузи, помагате на болни деца, помагате в ситуации, в които има нужда от силен обществен характер, обществен дух. Бъдете винаги обединени. Обичайте България така, както го правите и досега. Вятър в косите и топлина в сърцата. На добър час, успешен и безопасен сезон", каза в част от приветствието си кметът.

Инициативата се провежда за 21-ви пореден път и е едно от най-очакваните събития за мотообщността в региона. По традиция бе отслужен водосвет за здраве, непосредствено след което мотористите направиха обиколка на основните булеварди на Благоевград.

Демонстрационната обиколка започна от главен път Е79, продължи по бул. „Пейо Яворов", ул. „Рила", ул. „14-ти полк", ул. „Александър Стамболийски", района на Джамията, ул. „Митрополит Борис", бул. „Св. св. Кирил и Методий" и бул. „Св. Димитър Солунски", след което се завърна отново при картинг пистата.



