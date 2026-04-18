Нова авария с тръбата за отпадъчни води във Варненското езеро

Аварийно изпускане на отпадъчни води във Варненското езеро е извършено на 17 април, след като ВиК - Варна е уведомило Регионалната инспекция по околната среда и водите за възникнала ситуация при ремонтни дейности.

По информация на РИОСВ, заустването е станало от канално-помпена станция „Аспарухово", като отпадъчните води са преминали единствено през механично пречистване, преди да бъдат отклонени към езерото.

Причината за извънредната мярка е свързана с течащия ремонт на тръбопровода за отпадни води във Варненското езеро – ключова инфраструктура за отвеждане на отпадъчните води.

След получаване на сигнала е организирана незабавна съвместна проверка с участието на експерти от РИОСВ-Варна, Басейнова дирекция „Черноморски район" и Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда.

По искане на екоинспекцията са взети водни проби от отпадъчните води, заустени във Варненското езеро.

Към момента резултатите от анализите все още не са готови.

От РИОСВ уточняват, че при установяване на превишения на допустимите норми ще бъдат предприети административно-наказателни мерки.

По данни на институциите аварийната ситуация е овладяна в 14:50 ч., когато нормалната работа на тръбопровода е възстановена.