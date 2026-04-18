5776 пловдивчани гласуват за първи път на парламентарните избори

В 457 секции ще има машини

5776 избиратели от Пловдив имат право да гласуват за първи път на парламентарните избори утре, съобщиха от общината.

482 са избирателните секции в Община Пловдив за вота за народни представители за Народно събрание на 19 април, утре, в това число и 4 - за гласуване с подвижна избирателна кутия на хора с трайни увреждания и 12 секции, образувани в лечебни заведения, социални домове и места за лишаване от свобода.

Секции за гласуване с подвижна избирателна кутия са образувани в районите "Централен", "Северен", "Южен" и „Тракия".

Подвижната секция в "Северен" ще обслужва и избирателите в район "Западен", а тази в "Тракия" - гласоподавателите в "Източен".

Общият брой на избирателите в Община Пловдив, съгласно окончателните списъци, които се предоставят на секционните комисии, е 303 233. Разпределят се така: район "Централен" – 64 679 избиратели в 104 секции, "Източен" – 44 850 в 71, "Западен" – 33 760 в 53 , "Северен" – 43 896 в 76, "Южен" – 67 977 в 99 и "Тракия" – 48 071 в 79.

За улеснение на гласуването за избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването в деня на вота е осигурен безплатен транспорт. Заявки за специализиран транспорт на хора с трайни увреждания от дома им до избирателната секция и обратно до дома на гласуващия се приемат до 18 часа на 19 април на телефон: 032/962478.

Общинската администрация напомня, че със свои заповеди кметовете на райони са забранили продажбата, сервирането и употребата на алкохол и спиртни напитки за периода от 6 до 20 часа в заведенията за обществено хранене и другите обществени места в административно-териториалните граници на Пловдив, с изключение на тези заведения, в които се провеждат предварително планирани семейни тържества.