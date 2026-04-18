Откриха тетрадка с имена и пари при проверка на автомобил на мъж от Смядово

В автомобил и имот на 47-годишен мъж от Смядово са намерени и иззети тетрадка с имена и цифри срещи тях, както и парична сума в размер на 1950 евро, в хода на продължаващата в Шуменско специализирана полицейска операция за противодействие на престъпления, свързани с политическите права на гражданите, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.

Процесуално- следствени действия са извършени вчера след получена информация от служители на полицейското управление във Велики Преслав. Разпитани са и свидетели. По случая е образувано досъдебно производство, предава БТА.

Днес и до края на изборния ден ще продължат проверките на хора, които биха могли да повлияят на вота на избирателите. Ще се проверяват имоти, превозни средства и места, за които има съмнения за дейност, която е в нарушение на изборното законодателство. Целта на операцията е да се предотвратят престъпления и изборният процес да мине спокойно. В операцията участват полицейски сили от различни структури на Областната дирекция на МВР, допълниха от пресцентъра на полицията в Шумен.

Полицаи задържаха преди дни трима души при полицейска операция в Шуменско за престъпления срещу политическите права, като иззеха близо 15 000 евро и списъци с имена.