Само за ден заловиха 8 шофьори, седнали зад волана с над 1,2 промила алкохол

17207 моторни превозни средства са проверени в рамките на специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Извършен е контрол на 20132 водачи и пътници, съставени са 4166 фиша и 443 акта за установени административни нарушения, съобщават от пресцентъра на полицията.

Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.

В рамките на изминалия ден са установени общо 15 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 7 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 8 - с над 1,2 на 1000, двама са отказали тестване.

Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечен да шофират 13, трима са отказали тестване.