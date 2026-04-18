20 автентични ятагана от Априлското въстание пази Регионалният исторически музей в Добрич

Открити уроци за Априлското въстание в училища в Добрич ще бъдат изнесени на 20 април, когато се навършват 150 години от героичната епопея на българите, по инициатива на Регионалния исторически музей, съобщи Пламен Николов, уредник в

отдел „История на българските земи 15-19 век" на музея.

„Наред с разказа за въстанието, на учениците ще бъдат показани униформи и снаряжение, с каквито

българите са тръгнали на неравен бой за свободата си, със съдействието на регионалния клуб „46-и пехотен Добрички полк". Нагледните открити уроци ще бъдат в езиковата гимназия „Гео Милев" и финансово-стопанската гимназия „Васил Левски", добави

Николов, който ще лектор.

20 автентични ятагана от времето на Априлското въстание се пазят във фондовете на

музея, „дошли" като дарения, откупки и др. Има и друго оръжие, уточнява Николов.

„В момента се подготвя снимането на филм за участниците от Добруджа /Северна и Южна/ в четата на Христо Ботев. Филмът ще бъде разказ за съдбата на десетте четници, родом от Добруджа, и още двама, които са се заселили тук. Във филма ще участват

възстановчици от регионалния клуб „46-и пехотен Добрички полк" с униформи и въоръжение, те ще се превъплътят в четници, черкези, османска редовна армия, ще изпълняват игрални сцени, наред с документалната част. Филмът ще бъде готов за 2

юни, когато честваме Ботев", каза още Николов, на когото е поверена изцяло отговорността за създаването на художествено-историческото произведение.