Ремонтират 310 м. от улица в тетевенско село за близо 140 хиляди евро

В тетевенското село Градежница започна ремонт на улица „Цар Самуил" по проект, финансиран чрез сключено споразумение с Министерството на регионалното развитие и благоустройството, който предвижда реконструкция на участък с обща дължина от 310 метра, съобщиха от общинската администрация.

Стойността на проекта е над 138 хиляди евро (270 хиляди лева), предава БТА.

Извършваните ремонтни дейности по улица „Цар Самуил" са част от целенасочената политика на Община Тетевен за подобряване на уличната мрежа във всички населени места.

За нас е важно не само да се реализират проекти, но и да се следи стриктно качеството на изпълнение. Уверена съм, че след приключването на ремонта жителите ще усетят реално подобрение в ежедневието си, е заявила кметът на общината Мадлена Бояджиева при проверката на ремонтните дейности.

Проектът предвижда фрезоване на съществуваща асфалтова настилка, изкоп за пътна конструкция, полагане на трошен камък, битумен разлив, асфалтобетон. В голям участък се предвижда изграждане на нови бетонови бордюри и тротоар от двете страни на улицата, а там, където трасето не позволява, ще бъдат изградени банкети.

Целта е възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества, повишаване на безопасността и възстановяване на експлоатационните характеристики на ул. „Цар Самуил" с оглед осигуряване на условия за безопасност на движението и комфорт на пътуващите.