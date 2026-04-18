Отпечатаха нови 150 хил. бюлетини, вече ги разпределят по общини в Добричко

Новата партида бюлетини, общо 150 000, отпечатана в печатницата на БНБ пристигна в Добрич в петък вечерта, съобщават от областната администрация.

При стриктна организация количеството изборни книжа бе разпределено по общини.

Преди да получи новите, всяка една от общините в област Добрич предаде бюлетините от сгрешената в печатница „ЕА" – Плевен, партида. Те бяха натоварени

и върнати под полицейска охрана.

Днес общините предоставят на секционните

избирателни комисии изборни документи, които са без грешки при отпечатване. В секциите с над 300 души ще бъдат поставени и машини за гласуване.

В 374 избирателни секции имащите право на глас в област Добрич ще могат да

упражнят вота си в утрешния ден. По общини броят секции е Балчик – 38 СИК; Генерал Тошево – 45 СИК; Добричка – 67 СИК и 1 ПСИК; Каварна – 30 СИК;

Крушари – 17 СИК, като ще има разкрита секция за гласуване и в Дом за стари хора в с. Добрин; Тервел – 32 СИК, в това число една ПСИК и секция в Дом за стари хора в с. Полк. Савово; Шабла – 16 СИК; и град Добрич - 129 СИК, като в града ще има и

една ПСИК, както и секции в Дом за стари хора, МБАЛ Добрич и Следствен арест.

Посоченият брой избиратели за областта в Регистъра на ЦИК е 170 656 души.