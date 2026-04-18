Над 70 000 души са обявили доходите си в НАП Велико Търново 2 седмици преди крайния срок

Над 520 000 души са декларирали доходите си пред НАП две седмици преди изтичане на крайния срок – 30 април. Повече от 86% от годишните данъчни декларации са подадени по електронен път с персонален идентификационен код (ПИК) или електронен подпис (КЕП). Над 280 000 от подалите декларациите си са се възползвали от различни данъчни облекчения, като 185 000 от тях са заявили облекчението за деца и са възстановили данък в размер на почти 15,4 млн. лв. В над 90% от случаите НАП е превела сумите по сметките им в рамките на седмица.

За посочения период в ТД на НАП Велико Търново, в чийто обхват попадат офисите във Видин, Враца, Монтана, Габрово, Ловеч и Плевен, са подадени 70 500 декларации, като 48 000 са получени по електронен път с ПИК код на НАП, а с КЕП – почти 10 000. Близо 17 000 формуляра са подадени в старата столица.

Годишна данъчна декларация подават лицата, получили през 2025 година доходи по граждански договори и хонорари, дори и ако данъкът им е удържан в пълен размер от платеца на дохода. Земеделските стопани и лицата, които през миналата година са получили доходи от наем или облагаеми доходи от продажба на имущество, също трябва да попълнят формуляра. В декларацията се посочват и някои облагаеми с окончателен данък доходи от чужбина, като дивиденти и ликвидационни дялове, парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител и др.