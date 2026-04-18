Трима са арестувани за бой пред дискотека в Разград пред погледа на полицията

Трима души са задържани след сбиване пред дискотека в центъра на Разград, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Около 03.10 часа на 18 април е получен сигнал за възникнал скандал между 29-годишен мъж от Стражец, 28-годишен от село Манастирско и 23-годишен от град Разград. Разправията между тримата, които били в явно нетрезво състояние, прераства във физическа саморазправа и взаимна размяна на удари с ръце и крака.

След пристигането на полицейски патрулен екип на място, мъжете продължили боя, отказвайки да изпълнят полицейско разпореждане. Транспортирани са за медицински преглед с охлузни рани и синини, а впоследствие – приведени в сградата на Районното управление в Разград.

По случая е започната проверка.