Условна присъда за барман, задигнал оборота на заведението

Барман, задигнал оборота на заведението, е осъден от Районния съд в Благоевград. К. Г. е признат за виновен, че за времето от 23:50 часа на 24.01.2023 г. до 12:00 часа на 25.01.2023 г., от кафе-бар, в качеството си на длъжностно лице - барман, присвоил чужди пари 1868,67 лв., като не отчел същите в полза на фирмата, стопанисваща заведението, и ги задържал за себе си. Съдът му определи наказание 8 месеца условно с 3-годишен изпитателен срок. В хода на делото стана ясно, че мъжът има и друга условна присъда от Районен съд - Несебър, също 8 месеца с 3-годишен изпитателен срок.

Мъжът е осъден да заплати на фирмата 699.79 евро, което е равностойност на 1368,67 лв. представляваща обезщетение за претърпените имуществени вреди. Останалите около 500 лв. той е погасил в хода на процеса.





