Патриарх Даниил опя композитора Кирил Икономов в столичния храм "Света София" (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Главата на БПЦ - патриарх Даниил, опя с тържествена служба в столичния храм "Света София" композитора Кирил Икономов, който си отиде внезапно на 72 години на 15 април.

Негово Светейшество произнесе реч, в която изтъкна пред опечалените близки, приятели и колеги на маестрото, че неговите песни остават в съкровищницата на българската музика завинаги, а самият той е бил "дълбоко вярващ човек".



Българският патриарх се обърна и към неговата вдовица - известната певица Мая Мая Нешкова, и към двете им дъщери - Веселина и Йоанна, за да ги окуражи със словата, че "любовта остава нетленна и тя ще стопля сърцата им и след загубата на техния съпруг и баща".

"Мая Нешкова и Кирил Икономов написаха песента на живота си и тя носи заглавието "Любовта", посочи още главата на БПЦ.

Художникът от Харманли Пенчо Лозанов, близък приятел на Икономов, се сбогува с него

Негово Светейшество отбеляза и ролята на покойния композитор за запазване единството на Църквата ни, когато заради разкола в началото на 90-те свещениците от Синода на дядо Максим не са имали храмове в Неврокопска епархия, в които да служат.

"Кирил и Мая построиха църква "Свето Успение Богородично" в Благоевград, която, макар и малка, стана място за служение на Неврокопския митрополит Натанаил, с когото Икономов бе свързан чрез кумовството на родителите си", подчерта патриархът.

"Мая и Кирил дълго време нямаха деца. Помня тяхното участие в едно телевизионно предаване, в което Мая си спомни, че му е казала: "Ти си свободен, в теб е животът", но Кирил остана верен на любовта. Остана до Мая като пример за съпружеска вярност. Беше верен докрай и на своите приятели", каза още дядо Даниил.

Главата на БПЦ спомена и за трудностите, които е имал в кариерата си Кирил Икономов.

"Две години не са пускали по радиото и телевизията песента, която за мен е сред вечните песни на България - "Рожден ден", подчерта още патриархът.

Целия материал четете в "България Днес".