Удължиха срока на разследването за теча на информация по делото за Митко от Цалапица

Подаден е сигнал, че данни са изнасяни от съпругата на шефа на полицията в Пловдив Васил Костадинов

Все още продължава разследването за изтичане на информация по разследването за убийството на Димитър Малинов от Цалапица, съобщиха за "24 часа" от Окръжната прокуратура в Пловдив. Въпреки че първоначалният срок беше един месец и то започна в началото на март, от държавното обвинение уточниха, че проверката не е приключила.

Тя се извършва по сигнал, че съпругата на шефа на полицията в Пловдив ст. комисар Васил Костадинов, който и през 2023-а беше директор, е изнесла "чувствителна информация" до граждани. Тя съдържала данни, свързани с разследването за убийството на Димитър Малинов, които до момента не са били огласявани от МВР или прокуратурата. Заради връщането на Костадинов на ръководния пост близките на Димитър Малинов излязоха на протест. След убийството на момчето през юли 2023 г. той беше освободен с мотив за забавено разследване. Заповедта за уволнението му обаче падна в съда.

Това не е първата проверка на прокуратурата около новия стар директор на полицията. Наскоро служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев съобщи, че срещу него се води досъдебно производство за оказване на натиск върху служители. Разследването е за принуда, свързана с командироване на служители в други населени места против тяхната воля. Случаят е от 2023 г.