Обновиха подлеза на "Цариградско шосе" и "Александър Жендов" (Снимки)

Приключи работата по пешеходния подлез на бул. "Цариградско шосе" при ул. "Александър Жендов", съобщи Столична община.
"Мястото, което доскоро беше пример за опасна занемареност, днес е поредното споделено пространство, в което се връщат светлината и сигурността", добавят оттам.
Преди изкуството да се появи по стените, екипите са извършили сериозна техническа работа, добавят оттам и изреждат:
Премахнати са старите, амортизирани тавани и опасните кабелни трасета;
Изградена е изцяло нова и силна LED осветителна система;
Пространството е почистено и подготвено за неговия нов облик.
"В партньорство с организацията 0511, в рамките на проекта eARTh, над 25 артисти превърнаха пространството в образователна галерия. Стенописите са посветени на флората и фауната на седемте континента, превръщайки ежедневното преминаване в преживяване", уточняват от общината и добавят, че на фона на зачестилите актове на вандализъм в града се засилва контрола и видеонаблюдението.