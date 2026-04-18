ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тимът на Мъри Стоилов се издъни болезнено срещу 10...

Времето София 18° / 15°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22687240 www.24chasa.bg

Обновиха подлеза на "Цариградско шосе" и "Александър Жендов" (Снимки)

Обновиха подлеза на Цариградско шосе" и "Александър Жендов" СНИМКИ: Столична Община

Приключи работата по пешеходния подлез на бул. "Цариградско шосе" при ул. "Александър Жендов", съобщи Столична община. 

 "Мястото, което доскоро беше пример за опасна занемареност, днес е поредното споделено пространство, в което се връщат светлината и сигурността", добавят оттам.

Преди изкуството да се появи по стените, екипите са извършили сериозна техническа работа, добавят оттам и изреждат:

Премахнати са старите, амортизирани тавани и опасните кабелни трасета;
Изградена е изцяло нова и силна LED осветителна система;
Пространството е почистено и подготвено за неговия нов облик.
"В партньорство с организацията 0511, в рамките на проекта eARTh, над 25 артисти превърнаха пространството в образователна галерия. Стенописите са посветени на флората и фауната на седемте континента, превръщайки ежедневното преминаване в преживяване", уточняват от общината и добавят, че на фона на зачестилите актове на вандализъм в града се засилва контрола и видеонаблюдението. 

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

Иван Кръстев: Светът днес е като България от 90-те