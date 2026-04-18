Обновиха подлеза на "Цариградско шосе" и "Александър Жендов" (Снимки)

Приключи работата по пешеходния подлез на бул. "Цариградско шосе" при ул. "Александър Жендов", съобщи Столична община.

"Мястото, което доскоро беше пример за опасна занемареност, днес е поредното споделено пространство, в което се връщат светлината и сигурността", добавят оттам.

Преди изкуството да се появи по стените, екипите са извършили сериозна техническа работа, добавят оттам и изреждат:

Премахнати са старите, амортизирани тавани и опасните кабелни трасета;

Изградена е изцяло нова и силна LED осветителна система;

Пространството е почистено и подготвено за неговия нов облик.

"В партньорство с организацията 0511, в рамките на проекта eARTh, над 25 артисти превърнаха пространството в образователна галерия. Стенописите са посветени на флората и фауната на седемте континента, превръщайки ежедневното преминаване в преживяване", уточняват от общината и добавят, че на фона на зачестилите актове на вандализъм в града се засилва контрола и видеонаблюдението.