79-годишна жена е загинала в пожар

През изминалото денонощие противопожарните екипи в страната са потушили 46 пожара и са се отзовали на 63 сигнала за произшествия, съобщава на сайта си Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". При пожарите загинал е един, а един е пострадал.

На 18 април в 02:33 часа в ОЦ при РДПБЗН в Пазарджик е получен сигнал за пожар в апартамент в града. Произшествието е ликвидирано с противопожарни екипи и три специализирани автомобила. При пожара е загинала трудноподвижна жена на 79 г.

С преки материални щети са възникнали 12 пожара, от които шест в жилищни сгради.

Без нанесени материални щети са възникнали 34 пожара.

Извършени са 13 спасителни дейности и помощни операции.

Лъжливите повиквания са четири.