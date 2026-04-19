Две машини с технически проблем в Софийска област

Нормално и без нарушения е започнал изборният ден в Софийска област, съобщиха за БТА от Районната избирателна комисия (РИК). Само две машини за гласуване имат технически проблем. Те са в общините Ихтиман и в Мирково и от РИК обясниха, че проблемът ще бъде решен.

Общо 191 913 души в Софийска област ще имат право на глас на днешните парламентарни избори. Те ще могат да гласуват в 411 секции. От тях в 266 ще може да се гласува само с машина и на хартия, а в 145 гласуването ще бъде само на хартия.

В Софийска област има 22 общини. Тя включва - Антон, Божурище, Ботевград, Годеч, Горна Малина, Долна баня, Драгоман, Елин Пелин, Етрополе, Златица, Ихтиман, Копривщица, Костенец, Костинброд, Мирково, Пирдоп, Правец, Самоков, Своге, Сливница, Чавдар, Челопеч.