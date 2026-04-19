Изборите в Пловдив и областта тръгнаха, пред секциите кръжат полицаи

Униформените нямат право да влизат в изборните бюра, освен ако председателите не ги потърсят за съдействие

Без проблеми започна изборният ден в Пловдив и областта към 7,15 ч., съобщава МВР. От служителите на реда е поета външната охрана на местата за гласуване до приключване на вота.

Полицаи кръжат около секционните комисии, в тях няма да допускат въоръжени лица или носещи опасни предмети. Забранява се използването на мобилни телефони, фотоапарати или друга възпроизвеждаща техника за заснемане начина на гласуване. При необходимост служителите на реда оказват съдействие само с изрично писмено поискване от председателите на секционните комисии.

"Изборният ден в Пловдив започна нормално, има около 15–ина неявили се членове на секционни комисии. Подали сме уведомление към партиите, чиито представители не са дошли и ако те ги подменят, ще бъдат извършени промени", посочи пред "24 часа" председателят на 16–а РИК Калоян Сухоруков. По думите му в Пловдив няма дефектирали машини засега.