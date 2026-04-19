Рина Бакалов, Тел Авив: ЦИК избърза с решението да няма секции в Близкия изток

"За съжаление държавите от Близкия изток няма да можем да гласуваме, много българи в САЩ и Англия също няма да могат", коментира в "Събуди се" по NOVA Рина Бакалов - председател на Българския културен център в Тел Авив.

"В Близкия изток разбираме, че няма секции заради сигурността, но ето, ЦИК избърза - има примирие, можеше да има секции", отбеляза тя.

И допълни: "Можеха да изчакат малко, но когато взимаха решението, за момента може би беше правилно".

Бакалов коментира още, че българите в чужбина "искаме европейска правова държава и младите да се върнат като инвеститори - да инвестират своите знания и умения".

"Следим абсолютно всичко, любовта към България няма как да я няма, тя ни е в сърцето", посочи още тя.