Човекът с халата: Джензи вече усеща тежестта на своя глас

"Смятам, че активността в социалните мрежи се пренася в реалния живот и поколението джензи вече усеща тежестта на своя глас", коментира в "Събуди се" по NOVA Радослав Кузманов, познат онлайн като еpic bath guy.

"Надявам се розовият халат да помогне за позитивизма, посланието е насочено към всички, идеята ми е да приканя да свършат хората нещо полезно, защото така или иначе ще се мрънка после", коментира той.

Във връзка с високата избирателна активност в Унгария преди седмица и прогнозираната по-висока избирателна активност в България, Кузманов отбеляза: "Радвам се, че се стимулираме балканските държави, макар че те малко се дърпат от това да се определят като такива".

За образа си в социалните мрежи Радослав посочи: "Щеше да е много тъжно, ако нямаше хумор или ирония".

И допълни: "Първият ми надпис беше "ЦЕНА" (CENA) на един пазар, сега общо взето пак е цена, но не на доматите, а на нас като хора, като стойност".