Машините за гласуване в Стара Загора масово дефектират, не пускат бюлетини

Машинно гласуване Снимка: Николай Литов

Изборният ден в област Стара Загора започна навреме, но с много проблеми с машинното гласуване. Това съобщи за БТА председателят на Районната избирателна комисия (РИК) Теодора Крумова.

"Всички секции са отворили навреме и комисиите се опитват да работят, но машините масово дефектират и не пускат бюлетини", каза Крумова. По думите ѝ това важи за секции не само в община Стара Загора, но и в цялата област.

В 27-и Многомандатен избирателен район (МИР) – Стара Загора, на днешните предсрочни парламентарни избори имат право на вот 279 761 гласоподаватели. На територията на областта са сформирани 500 секционни избирателни комисии. В 360 от секциите ще се гласува с машини, а подвижните секции са 11.

За участие в предсрочните парламентарни избори за 52-ро Народно събрание на 19 април 2026 г. в Районната избирателна комисия в Стара Загора са регистрирани 24 партии и коалиции. По данни на РИК кандидатите за 27 МИР-Стара Загора са 256. Те ще се борят за 11 мандата в новия 52-ри парламент.

