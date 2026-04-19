Заплашват да затворят секция заради езика

Ахмед Доган гласува: Дадох вота си за повече държавност (Видео)

1548
КАДЪР: Фейсбук/Алианс за права и свободи - Пресцентър

Почетният председател на "Алианс за права и свободи" Ахмед Доган упражни правото си на глас малко преди 8 часа в 52 ОУ "Цанко Церковски" в София. Избра да го направи с хартиена бюлетина.    

Той обяви, че е дал своя вот за повече държавност и по-сериозна демокрация.

"Когато говорим за върховенството на закона, естествено, на първо място поставяме ефективната държавност в България. За голямо съжаление, в последните години тя е в дефицит", допълни Доган. 

Той пожела на следващия парламент да се погрижи за по- добрия стандарт на живот на младите хора. И пожела успех на всички участници в изборите.

"Тези протести бяха едно голямо предупреждение", заяви почетният председател на АПС.

                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Почетният председател на АПС д-р Ахмед Доган гласува.

Публикувахте от Алианс за права и свободи - Пресцентър в Събота, 18 април 2026 г.

