Над 20 членове на секционни избирателни комисии не са се явили в Пернишко

Изборният ден в Пернишка област е започнал нормално, но към момента има над 20 неявили се членове на секционни избирателни комисии, съобщи за БТА председателят на Районната избирателна комисия (РИК) Светлана Петкова.

„Дали сме им толеранс до 9:00 ч. Ако не се явят, взимаме решения за работа в намален състав на комисиите. Проблеми с машините на територията на областта засега нямаме", уточни Петкова.

Паралелно с изборния процес в осем секции в областта ще бъде извършено и проучване на нагласите на избирателите за изхода от изборния ден от пет социологически агенции.

Над 200 служители на МВР в Перник от всички звена ще се погрижат за обществения ред по време на изборния ден. Сектор „Български документи" днес също ще работи с удължено работно време от 8:30 до 19:30 ч.

Сигнали, свързани с нарушения на изборното законодателство или с дейността на МВР, могат да бъдат подавани на специално откритите телефонни линии и електронни адреси в МВР и Областната дирекция на МВР в Перник.