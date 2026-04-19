Над 20 председатели и секретари на комисии в Кърджалийско не се явиха в секциите си

Повече от 20 са председателите и секретарите на избирателни комисии в област Кърджали, които не се явиха в секциите си в началото на изборния ден, съобщи секретарят на РИК Беркант Барзад. Според него липсващите са били заменени с други членове на комисиите и изборния процес е започнал навсякъде. По информация от РИК част от членовете на секционни комисии не са от Кърджали и района, а от съседните области.

542 е общия брой на секционните комисии в избирателния район, а в 349 от тях има машини. 40 са подвижните секции. Камери има в 498 комисии.