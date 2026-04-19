Първите българи в Румъния вече гласуваха

В деня на изборите за 52-о Народно събрание българите в Румъния гласуват в една избирателна секция. Тя е разположена в сградата на Посолството ни в Букурещ на ул. „Рабат" № 5. Вотът се осъществява чрез хартиени бюлетини, без машини.

Първият, който упражни правото си на глас тази сутрин, беше мъж на 71 години. Той пусна бюлетина в 7:06 ч. местно (и българско) време.

Вторият гласувал също беше мъж, на 43 години. Той пусна бюлетина в 7:08 ч. местно (и българско) време.

До 8:00 ч. гласуваха шестима души.

Общо 70 наши сънародници в Румъния са подали предварително заявления, че ще упражнят правото си на глас – 34 жени и 36 мъже, става ясно от списъка, публикуван на официалната страница на Министерството на външните работи на България. Дори и да не са се регистрирали, българските граждани могат да гласуват, след като попълнят декларация на място в самата избирателна секция.

Традиционно в избирателната секция в Букурещ гласуват около 200 души. Изключение правят предсрочните парламентарни избори през октомври 2022 г., когато към румънската столица е пренасочен самолет на международна авиокомпания с над 100 българи на борда. Тяхното право на глас като български граждани е защитено и те успяват да се възползват от предоставената им възможност да гласуват в избирателната секция в посолството.

България провежда осмите избори за Народно събрание от 2021 г. насам. Последният вот се състоя на 27 октомври 2024 г.

Извън страната има 493 секции в 55 държави. Най-много са те в Германия – 70 и в Испания – 67. Машинно гласуване е осигурено в 130 избирателни секции в 19 държави, а в останалите секции извън страната вотът ще бъде проведен с хартиени бюлетини.