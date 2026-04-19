Митрополит Антоний: Политиците да въведат предмет "Религия" в учебната програма

"Църквата възприема технологиите като средство, чрез което да достигнем до повече хора. Дигиталните образи не могат да заменят човека, защото човекът е направен по образ Божий, но между църквата и технологиите няма напрежение, затова църквата има присъствие и в социалните мрежи".

Това коментира в "Събуди се" Негово Високопреосвещенство Западно- и Средноевропейски митрополит Антоний, който беше запитан за връзката между църквата и дигиталния свят от Ахинора - водещият на NOVA, генериран с изкуствен интелект.

Митрополит Антоний обаче уточни, че дигиталните духовни водачи и практики като това да си говориш за 2 долара с ИИ Иисус Христос са "абсолютно неприемливи".

"Зад всеки аватар стои екип, важна е информацията зад него да е правдоподобна, но ние не може да сме сигурни", допълни той.

За това защо хората търсят алтернатива на вярата, например ходене по врачки и баячки, митрополитът отбеляза: "Човешката душа търси да общува със създателя си, а в много случаи, когато е оставена сама, тя се заблуждава и тръгва да търси истината през алтернативи".

Митрополит Антоний отбеляза още, че той също ще гласува днес: "Разбира се, че гласувам. Гласувам за по-доброто бъдеще на нашата родина, искам България да бъде наравно с останалите европейски държави, аз живея в Берлин, пътувам из цяла Западна и Средна Европа и виждам как са нещата там".

Но уточни: "Нека не мислим обаче, че ако изберем някой политически лидер, а ние си останем същите, нещата ще се променят. Гласуването е началото - промяната зависи от всички нас".

"Семейството е в основата на възпитанието на младите хора. Моите родители ме възпитаха да бъда отговорен към тях, така и към обществото", коментира още той.

Според него "когато имаме ясна граница между доброто и злото, можем лесно да изберем доброто, но когато имаме размити граници между двете, виждаме едни аморални прояви, агресия, затова и Българската православна църква, колкото и банално да звучи, настояваме в училищата да бъде въведен предметът "Религия". Моето послание към политиците е това да бъде една от първите точки в програмите им".