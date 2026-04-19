Опашки се извиха пред урните за гласуване в Лондон

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Заплашват да затворят секция заради езика

кадър: Нова тв

Изборният ден в Буковлък започна с напрежение. Председателят на секционната комисия предупреди публично, че ако чуе реч на език, различен от официалния, ще прекрати гласуването незабавно. Това доведе до конфликт между комисията и присъстващите в залата.

Селото е под засилен надзор заради нарушения от предишни вотове. Припомнен бе случаят със секция №205, където с решение на Конституционния съд бяха установени 106 подправени бюлетини, изписани само от едно или две лица. Тези данни от графологичните експертизи са причината за сегашните строги мерки за сигурност.

Ден преди вота вътрешният министър посети Буковлък за среща с местни лидери. Целта на разговорите е била изясняване на правилата и подписване на предупредителни протоколи срещу изборни провокации. Въпреки напрегнатия старт, полицейското наблюдение в района остава постоянно, съобщава Нова телевизия.

кадър: Нова тв

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

