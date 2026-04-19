Българин в Шанхай: Има рекордна избирателна активност

„Това, с което българите можем да се похвалим, че го имаме, е правото на избор – правото да упражним своя глас и е хубаво да го направим", това коментира проф. Димитър Владиков пред NOVA. Той коментира още, че към обедните часове в Шанхай е регистрирана рекордна избирателна активност, която се дължи на две големи български туристически групи, дошли да упражнят вота си в консулството.

Изборният ден в Китай започна при засилен интерес. В Шанхай, където българската общност наброява малко под 100 души, обикновено гласуват между 30 и 40 човека. Към 12:00 часа местно време обаче броят на гласувалите вече е надхвърлил 60 души. Проф. Владиков обясни, че изненадващо високата активност се дължи на сънародници, пътуващи с туристическа цел, които са избрали да посетят изборната секция.

Гласуването в Китай се провежда изцяло с хартиени бюлетини. Въпреки че местната общност е малка, активността на присъстващите българи е показателна за значението на демократичния процес дори на хиляди километри от родината.

Сред гласувалите в Шанхай беше и студентът Макс Вълчев, който днес за първи път застава пред урните. Той сподели своите впечатления от живота в Китай и изрази надежда за бъдещето на България.

„Нещо, което можем да вземем от Китай, е вярата в институциите. Ако те се развиват добре и хората вярват в тях, тогава наистина можем да постигнем много", заяви младежът.