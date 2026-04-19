Десетки членове на СИК в Хасковско не дошли на работа, 10 машини за гласуване с проблеми

Изборният ден в област Хасково започна с напрежение и организационни затруднения. По избирателен списък право на глас имат 226 810 души, като 2902-ма от тях ще гласуват за първи път.

Още в първите часове обаче се появиха сериозни проблеми. По информация на председателя на районната избирателна комисия, десетки членове на секционни избирателни комисии не са се явили на работа. Към момента е известно, че около 30 души, включително и председатели на секции, не са били на местата си при отварянето.

Паралелно с това са отчетени и технически проблеми – 10 машини за гласуване са извън строя, като за една от тях е сигурно, че няма да заработи през днешния ден. Техници на „Сиела Норма" пътуват към проблемните секции, като по-късно ще стане ясно колко от устройствата ще бъдат възстановени, пише bTV.

Въпреки трудностите, изборният процес в региона продължава. В област Хасково гласуването се провежда в 479 секции, като в 344 от тях има възможност за машинен вот, а в 135 се гласува само с хартиени бюлетини. За сигурността са ангажирани около 500 полицаи.

Подобни проблеми са регистрирани и в съседната област Кърджали. Там около 20 председатели и членове на секционни комисии не са се явили в началото на изборния ден. Наложило се е преструктуриране на съставите, но всички секции са отворили, макар и част от тях със закъснение.

Въпреки началните трудности, изборният ден в региона вече е в ход, като се очаква ситуацията да се нормализира в следващите часове.