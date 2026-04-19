Проблем с машините забави началото на изборния ден в Смолян

Изборният ден в Смолянска област започна, но с проблеми. Все още в Районната избирателна комисия продължават да пристигат заявления за смяна на членове на СИК, което затруднява изборния процес, съобщи председателят.

От всички 130 машини само една не е сработила. Тя се намира в първа секция в Мадан, като изборите там ще се проведат изцяло с хартиени бюлетини, съобщава БНТ.

В Смолянска област днес право на глас имат 92 858 избиратели. Секциите са 273, от които 7 са подвижни. За реда и сигурността в изборния ден се грижат над 520 служители на МВР, пожарната, Гранична полиция и жандармерия.