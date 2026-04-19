ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Опашки се извиха пред урните за гласуване в Лондон

Времето София 11° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22688543 www.24chasa.bg

Защо ще гласуват хората на изкуството?

1292
Режисьорът Крис Захариев СНИМКИ: ОФИЦИАЛЕН ФЕЙСБУК ПРОФИЛ

Защо е важно да се гласува? Това обсъждаха в предаването "Тази неделя" по Би Ти Ви режисьорът Крис Захариев, актрисата Лара Златарева и писателят Александър Шпатов.

Човек трябва да се информира, това е ключово, смята Захариев. Аз искам да живея в честна България. Ние винаги търсим да минем тънко, да не се минем. Искам да живея в общество, което мотивира младите да остават. Общество, което спазва поне конституцията, добави режисьорът.

Според писателя Александър Шпатов държавата е най-сложното нещо, което човечеството е измислило, а венецът е демокрацията. Ние не изпълваме принципите в конституцията със съдържание, коментира той. Трябва са обърнем поглед напред, да си представим България след 10-20 години, призова Шпатов.

Трябва да се обърнем първо към себе си. Много хора казват, че няма за кого да гласуват. Не, има за кого. Направете си труда и прочетете, не става само с приказки. Ние продъжаваме да си хвърляме фасовете си колата. Истината е, че от нас зависи, убедена е кака Лара. 

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

