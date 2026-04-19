Моряците от "Дружба" ще гласуват в открито море, протоколът от вота ще бъде изпратен по факс или поща

1244

Моряците от екипажа на ферибота "Дружба" ще упражнят правото си на глас в открити води. Екипажът се състои от 26 души, като всички те имат право да участват в днешните парламентарни избори, съобщи за БТА председателят на Районната избирателна комисия (РИК) в Бургас Фани Семерджиева.

От комисията уточниха, че вотът ще се проведе с хартиени бюлетини, тъй като разкритата избирателна секция е с по-малко от 300 избиратели. След приключване на изборния ден протоколът от гласуването ще бъде изпратен до комисията по факс или електронна поща.

Гласуването на български моряци на борда на "Дружба" се организира за пети път. Очакванията са избирателната активност и този път да достигне 100 процента, както при предишните случаи.

Още от Избори

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

Иван Кръстев: Светът днес е като България от 90-те