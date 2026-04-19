Полицията намери списъци с имена и пари точно преди изборите в Бяла Слатина

Списъци с имена и пари са открити в събота в частен дом в Бяла Слатина, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Враца. До претърсването се е стигнало след оперативно-следствени действия. Домът е обитаван от 46-годишен мъж, а при обиска му са намерени 2610 евро в различен номинал.

Намерени са и USB флашки. По случая е образувано досъдебно производство по чл. 167, ал. 2 от Наказателния кодекс, според който, ако някой предложи или даде на другиго имотна облага с цел да го склони да упражни избирателното си право в полза на определен кандидат, политическа партия или коалиция или да гласува на референдум по определен начин, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години и с глоба от 10 хиляди лв. до 20 хиляди лева.

Директорът на Областната дирекция на МВР-Враца, старши комисар Цветко Нинов каза, че до 17 април са обработени над 230 сигнала и изборни преписки за нарушаване на изборните права на гражданите, при проведените акции в областта са иззети 10 хиляди евро, най-голямата сума е открита в Бяла Слатина.