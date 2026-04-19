Ани Владимирова: Площадите зареждат емоционално, но след това са необходими действия

"Има поне три новости в изборната обстановка, засили се още повече разделението Изток - Запад, показаха го изборите в Унгария, Молдова, Словакия, Словения. Това започва да се разбира и тук - че тези избори ще определят бъдещето ни, поне за следващите 4 години", коментира в "Събуди се" по NOVA психоложката Ани Владимирова.

За това дали технологиите помагат на политиците ни Владимирова отбеляза: "Не бива да забравяме, че в нашата страна има голяма разлика в поколенията - младите хора са основно повлияни от тези послания, но възрастните, особено извън София в малките населени места, са зависими от истинския контакт".

И допълни: "Площадите са тези, които зареждат емоционално хората, но този заряд е кратък, ако няма последвали действия".

Владимирова посочи още, че "има много партии, които не са активни в социалните мрежи и ако гледаме само там, можем да пропуснем техните идеи".

Според нея "границата между истина и манипулативни послания е много тънка, затова мнозина казват, че живеем в епоха на постистината".

Уточнявайки, че "човекът е устроен така, че когато види цифра - вярва", но "вече сме свидетели например как президентът на САЩ Доналд Тръмп хвърля цифри", които са неверни.

Според нея "младите хора са по-компетентни в това да избегнат заблудата в социалните мрежи, а по-възрастните се увличат в това да бъдат компетентни и по-лесно се заблуждават".

"Различното при младите е, че те следят информацията, това ги кара да взимат по-смислени решения. За тях политиците са като инфлуенсъри и следят всяко тяхно действие, а информацията в интернет не е знание, а информация".

Владимирова обясни, че "когато човек получи информация за голяма измама, в него се поражда чувство за справедливост, но тя се активира в човек по различен начин".

"Ще гласувам за това да бъдем чути и видени, съветвам всички, които ще пият кафе или ще ходят в планината, първо да свършат това", каза още тя.