Николай Попов гласува: Искам България, в която децата ни да не биват убивани

Лидерът на "Сияние" Николай Попов упражни правото си на глас.
Той гласува в машина в 95 СУ "Проф. Иван Шишманов" в София.
"Гласувах една чиста и свята кауза, направих го на машина. Искам една България без корупция, по-справедлива България, където децата ни да растат щастливи и свободни и не биват убивани", посочи той.
Коалиции с ГЕРБ и ДПС са изключени, категоричен бе Попов.
Относно подкрепа за "Прогресивна България" на Румен Радев, той повтори, че иска да изчака края на изборния ден и да се видят изборните резултати.