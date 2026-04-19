Николай Попов гласува: Искам България, в която децата ни да не биват убивани

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Лидерът на "Сияние" Николай Попов упражни правото си на глас.

Той гласува в машина в 95 СУ "Проф. Иван Шишманов" в София.

"Гласувах една чиста и свята кауза, направих го на машина. Искам една България без корупция, по-справедлива България, където децата ни да растат щастливи и свободни и не биват убивани", посочи той.

Коалиции с ГЕРБ и ДПС са изключени, категоричен бе Попов.

Относно подкрепа за "Прогресивна България" на Румен Радев, той повтори, че иска да изчака края на изборния ден и да се видят изборните резултати.