ЦИК: Всички секции са отворени, в две в Ловеч е преустановено машинното гласуване

Всички секции в страната са отворени, съобщи Централната избирателна комисия на онлайн заседание. Няма сигнали за отсъствие на членове на секционните избирателни комисии (СИК), освен единични случаи, за които районните избирателни комисии (РИК) са предприели действия, казаха от ЦИК.

По отношение на машинното гласуване в една секция в 25-и Многомандатен изборен район (МИР) - София, една машина за гласуване не е стартирала, казаха от ЦИК. В РИК 11 - Ловеч, е счупено капачето на отделението за флаш памет и поради невъзможността за гарантиране на неприкосновеността на флаш паметите от ЦИК взеха решение за преустановяване на машинното гласуване в секцията. По-късно от РИК Ловеч съобщиха за БТА, че в 2 секции е преустановено гласуването с машини.

По думите на председателят на Районната избирателна комисия Росица Димитрова причината са непреодолими обстоятелства. Димитрова не уточни точните причини за преустановяване на машинното гласуване.

Според информация, публикувана във вътрешната мрежа на ЦИК, в РИК 4 във Варна има грешка в датата, с която е стартирана машината, казаха от ЦИК.

В РИК 5 - Видин, е пратена преписка относно машина, която е стартирала с разлика един час от времето, като от ЦИК съобщиха, че е направена своевременна справка със "Сиела норма" и техниците отстраняват тази неточност.

В секция на територията на РИК 1 - Благоевград, на екрана на машината също е излязла дата, която не съответства на днешната.