Проблеми с машини и липсващи членове на СИК във Видин

Изборният ден във Видин стартира навреме и без сериозни проблеми. В няколко секции във Видин членове на СИК не са се явили.

От местната Районна избирателна комисия съобщиха, че няколко машини в града са дали дефект и не са успели да разпечатат разписка с вота на избирателя.

Секциите са общо 255, като в 121 от тях ще може да се гласува с машина и с хартиена бюлетина. Вчера от РИК заявиха, че не е имало масови замени в последния момент.

"Традиционно погледите тук са насочени към квартал „Нов път". Полицейското присъствие там е засилено. От началото на кампанията досега са подадени над 50 сигнала за изборни нарушения. Образувани са над 20 досъдебни производства. Как ще премине денят тук предстои да разберем", каза председател на СИК във Видин пред БНТ.