Мълния уби млад мъж на връх Ком, друг е с изгаряния

Млад мъж е загинал вчера при гръмотевична буря на връх Ком, съобщиха пред БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Сигналът за инцидента е подаден в 14:20 часа. При гръмотевичната буря двама души са били засегнати. Единият пострадал успява да слезе до хижата в района, за да каже за случилото се. Той е получил изгаряния и му е оказана медицинска помощ.

На място веднага е бил изпратен екип. От ПСС изказаха благодарност на "България Хели Мед Сървиз", които са успели да качат спасители в близост до мястото на инцидента, заедно с инвентар.