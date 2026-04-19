Час след на изборния ден в Добричко: Много сигнали за проблеми с машините

Всички 377 избирателни секции на територията на област Добрич са отворени и работят при наличен кворум, съобщи председателят на Районната избирателна комисия Цонка Велкова в началото на изборния ден.В отделни секции е имало отсъстващи членове, но се предприемат действия за установяване на причините и попълване на съставите, така че всички секции да функционират нормално, добави тя.

„Има смени в съставите на секционните избирателни секция /СИК/ – във всички общини на областта. В последните дни се получават оставки за участие в СИК, които сме длъжни да удовлетворим. Документално сме обосновали замените. Явлението е сходно с размерите му на предишните парламентарни избори. Текучеството в СИК не е преодоляно", обясни Велкова, като не уточни какъв процент ос състава на СИК-вете са замените. Членовете на СИК област Добрич са около 3393.

Постъпват множество сигнали за проблеми с машинното гласуване. Част от устройствата първоначално не стартират, а при други се наблюдават случаи на разпечатване на бели или непълни разписки, както и липса на разпечатка. Велкова подчерта, че секционните комисии са инструктирани как да действат в подобни ситуации. Когато машината не отпечата коректна бюлетина, избирателят се допуска да гласува с хартиена бюлетина, но само веднъж.

Към момента не може да се посочи точният брой на секциите с технически проблеми, тъй като сигналите продължават да постъпват. „Не мога да обобщя тази информация, едва един час е минал", заяви тя, като уточни, че няма пречка веднага да се премине към гласуване с хартиена бюлетина при нужда. Решение за преминаване изцяло към хартиено гласуване в дадена секция се взема от Районната избирателна комисия след представяне на необходимите протоколи и при наличие на условията по Изборния кодекс. За всяко такова решение се уведомява незабавно Централната избирателна комисия.Велкова посочи още, че при проблеми с машините се съставят констативни протоколи за некачествените разписки. Тя подчерта, че подобни непълни разпечатки не следва да се третират като валидни бюлетини.

По отношение на правилата в изборния ден тя напомни, че изваждането на мобилно устройство от избирателя може да доведе до обявяване на вота за недействителен, като такива бюлетини не се поставят в избирателната кутия.

Гражданите могат да подават сигнали за нередности, включително за агитационни материали около изборните помещения, до Районната избирателна комисия по установения ред, включително и по имейл, с посочени данни за обратна връзка.

Първите данни за избирателната активност се очакват около 11 часа. Имащите право на глас в областта по последни данни са общо 170 575 души