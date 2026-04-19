Ивайло Мирчев: Втори дубъл на тези избори няма да има

Тези избори са опасен момент, който може да насочи България към Европа, но може да я отклони и в по-опасни води, предупреди той

С машина избра да гласува съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев тази сутрин. Той упражни правото си на глас в столичната Национална природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов".

"Гласувах, за да се освободи страната ни от корупционния модел, който властва вече доста години. Гласувах и за това България да затвърди европейската си посока", каза той след като даде вота си.

Мирчев вярва, че може да се прекъсне цикъла от предсрочни парламентарни избори и е убеден, че "втори дубъл на тези избори няма да има". Затова е важно всички, които се колебаят да излязат и да пуснат своя глас.

Той се въздържа да дава оценка на изборния ден и организация в този час и призова всички политически играчи "да не си правят илюзии и както обикновено да създават фалшиви истерии". Мирчев призова за максимално голяма избирателна активност.

"Тези избори са опасен момент, който може да насочи България към Европа, но може да я отклони и в по-опасни води", предупреди Ивайло Мирчев.