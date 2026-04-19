Георги Бърдаров: България няма достатъчно комуникация със сънародниците зад граница

"Трябва да създадем условия за младите в България, за да останат тук, а за българската диаспора вече се развенчава мита, че няма да се върнат", коментира в "Събуди се" по NOVA географът и преподавател в Софийския университет Георги Бърдаров.

Във връзка с вота в чужбина Бърдаров отбеляза: "България не прави достатъчно за поддържане на комуникация с българите зад граница, а България е навсякъде, където има българско сърце".

И допълни: "Ние сме потопени в средата тук и често не виждаме позитивната промяна. България се подобрява, но не с темповете, с които може би ни се иска. Българите в чужбина виждат тази промяна".

За разделението Изток - Запад Бърдаров посочи: "В такива кампании е популярно да има разделение, но имаме и в световен мащаб такова разделение, затова българските политици тук просто го повтарят".

Според него днес "отговорността е на всички нас", а във връзка с младите избиратели посочи: "Колкото и да са наясно със събитията, те все още са млади и са податливи на манипулация".

За това дали след масовите протести се измести фокусът върху това младите да носят отговорност за всичко, Бърдаров отбеляза: "Те са много млади да поемат тази голяма отговорност, те да поемат изцяло развитието и промяната - няма как да стане".

И допълни, че поколението Z, като всяко друго поколение, "имат позитиви и негативи, повече са позитивите - те много остро реагират на фалша. Това е поколение, което вярва в себе и в България и в бъдещето на България".