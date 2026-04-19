Социолози: Избирателната активност е по-висока

Около 60 процента избирателна активност очаква социологът Добромир Живков. 15 процента - това са над 400 000 избиратели, които решават в последните 3 дни дали и за кого да гласуват, обясни той в предаването "Тази неделя".

По думите му два фактора мотивират - повишена социална енергия и чувствителност към развитието на държавата, които хората декларираха с протестите.

"Освен това има нов политически играч, който концентрира надеждите за качествена промяна", смята Живков.

"Предизборната кампания не излезе много от обичайното си русло на сгъстен електорален цикъл. Самите лидери решиха, че няма какво ново да кажат и заложиха на досегашните си симпатизанти, където не очакват изненади. Само една политическа сила направи кампания, защото все още нямат свой електорат", коментира социологът Боряна Димитрова.

"Преди 2 години към 9 часа избирателната активност е била 4,4 на сто, сега по същото време е 5 процента. За сутрешни часове това отчетливо говори за по-голяма активност", отчете Боряна Димитрова.

"Мачът се сменя, героите се сменят и това активизира хората", добави още Димитрова. Според нея интригата е колко партии ще влязат в парламента.