ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Чоло Симеоне след загубата във финала за кралската...

Времето София 11° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22688783 www.24chasa.bg

Продължават проблемите с машинното гласуване в секции в Бургас и Поморие

1432
Машина за гласуване СНИМКА: 24 часа

Продължават проблемите с машинното гласуване в Бургас. В две секции е прекратено машинното гласуване – това е секция № 20 в Поморие и секция № 255 в Бургас, съобщи БНТ. 

От Районната избирателна комисия заявиха, че при гласуване с устройството машините отпечатват бели разписки или принтират нагънати бюлетини. От РИК работят и по още 7 сигнала, свързани с проблеми с машините в други секции, като тепърва ще стане ясно дали там ще бъде преустановено гласуването с устройства.

Още в началото на изборния ден в секция № 67 също имаше проблем с машината, тъй като се оказа, че секционната избирателна комисия не е включила устройството в захранването и то е работило единствено с помощта на батерия. Това изнерви част от гласоподавателите, които не успяха да упражнят своя вот машинно и се наложи да гласуват с бюлетина.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Избори

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

Иван Кръстев: Светът днес е като България от 90-те