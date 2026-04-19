Продължават проблемите с машинното гласуване в секции в Бургас и Поморие

Продължават проблемите с машинното гласуване в Бургас. В две секции е прекратено машинното гласуване – това е секция № 20 в Поморие и секция № 255 в Бургас, съобщи БНТ.

От Районната избирателна комисия заявиха, че при гласуване с устройството машините отпечатват бели разписки или принтират нагънати бюлетини. От РИК работят и по още 7 сигнала, свързани с проблеми с машините в други секции, като тепърва ще стане ясно дали там ще бъде преустановено гласуването с устройства.

Още в началото на изборния ден в секция № 67 също имаше проблем с машината, тъй като се оказа, че секционната избирателна комисия не е включила устройството в захранването и то е работило единствено с помощта на батерия. Това изнерви част от гласоподавателите, които не успяха да упражнят своя вот машинно и се наложи да гласуват с бюлетина.