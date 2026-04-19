Кирил Петков гласува с дъщеря си Ема и съпругата си: Този път изборите ще бъдат честни (Видео)

Кирил Петков упражни правото си на глас със съпругата си Линда и дъщеря си Ема.

Те бяха първите гласували в 23-та секция на 133 СУ "Александър С. Пушкин".

"Тук съм с цялото семейство и гласуваме. Това е моята втора дъщеря и тя гласува за първи път. Беше на протест с целия си клас и ние с жена ми сме горди, че следващото поколение продължава да се бори за демокрацията в България", заяви Кирил Петков.

"А сега след това гласуване заминавам бързо да пия кафе и аз в село Буковлък, където ще сме сигурни, че няма да се случи толкова лесно купуването на гласове. Всички ще наблюдаваме и ако някой си мисли, че ще му се размине лесно - няма. Този път изборите ще бъдат честни", каза Петков.