Кирил Петков гласува с дъщеря си Ема и съпругата си: Този път изборите ще бъдат честни (Видео)

4068
Кирил Петков упражни правото си на глас със съпругата си Линда и дъщеря си Ема. 

Те бяха първите гласували в 23-та секция на 133 СУ "Александър С. Пушкин". 

"Тук съм с цялото семейство и гласуваме. Това е моята втора дъщеря и тя гласува за първи път. Беше на протест с целия си клас и ние с жена ми сме горди, че следващото поколение продължава да се бори за демокрацията в България", заяви Кирил Петков. 

"А сега след това гласуване заминавам бързо да пия кафе и аз в село Буковлък, където ще сме сигурни, че няма да се случи толкова лесно купуването на гласове. Всички ще наблюдаваме и ако някой си мисли, че ще му се размине лесно - няма. Този път изборите ще бъдат честни", каза Петков. 

"Аз за първи път гласувам. Гласувам, защото искам да си остана тук в България, а не да ходя в чужбина", каза дъщерята на Петков Ема.  

Цялото семейство гласувахме. За пръв път и моята втора дъщеря гласува, след като тя и целият ѝ клас бяха на...

Публикувахте от Kiril Petkov в Събота, 18 април 2026 г.

