Изборният процес в област Смолян започва нормално, гласува се за четирима депутати

Изборният ден в 22-ри МИР – Смолян започна във всички 273 секции. 94 131 са избирателите в област Смолян по предварителните списъци за предстоящите парламентарни избори.

В 22-ри МИР – Смолян ще бъдат избрани четирима народни представители, които ще представляват региона в Народното събрание. Само в област Смолян бюлетината за гласуване е с 26 квадратчета за избор. Гласоподавателите в областта избират измежду 24 листи на партии и коалиции, един независим кандидат и опцията „Не избирам никого".

Решен е проблемът със забавянето в една от секциите в община Баните, където също е обявено началото на вота. В първа секция в Мадан е преустановено машинното гласуване, тъй като машината изобщо не е стартирала.

Секционните помещения на територията на региона са предадени на съответните избирателни комисии. През изминалата нощ няма регистрирани сериозни нарушения на обществения ред или други инциденти, които биха застрашили нормалното протичане на предсрочните парламентарни избори, съобщиха от ОД на МВР.