Деси Радева: Защо никой от претендентите за власт не изведе културата и образованието като приоритет?

13540
Деси Радева Снимка: Архив

Още половин час ще размишлявам... Но все по-отчетливо прозирам, че ние самите сме се отказали от нашата отговорност. Даваме ли си сметка, че промяната започва от нас? Даваме ли си сметка, че възпитаваме поколения, че им вменяваме ценности, че ги възпитаваме в добродетели? Това написа съпругата на Румен Радев - Десислава във Фейсбук. Към публикацията на Десислава Радева е прикачена и песен.

"Не! По-лесно е да прехвърлим досадната отговорност на някого другиго. Да си измием ръцете като Пилат Понтийски. Да сме недоволни. Да псуваме поредните и да заключим мъдро, че всички са маскари, пиейки ракията между "Ергена" и "Хелс китчън"", пише още Десислава Радева.

"Задавам си въпроса "Каква икономика очаквам от хора неграмотни, невъзпитани в ценности и добродетели, понякога откровени /извинете за израза/ простаци. Къде е културата и грижата за нея? Къде е мисълта за смислено и качествено образование?", пита се Радева.

"Чух някъде Андрей Райчев да казва, че никога българинът не е бил по-богат и никога - по-нещастен от сега. Защото всичко опира до пари.

Е? Какви са ни мечтите? Какви искаме да са децата ни? Защо сме се пръкнали тук и сега? За да натрупаме пари ли? А душата ни? Къде остана тя? Защо я загубихме по пътя? И защо никой от претендентите за власт не изведе културата и образованието като приоритет?", пише още тя.

"Моля ви, погледнете себе си, погледнете дълбоко в душите си и си отговорете честно: Доволни ли сте? Не на мен, на себе си отговорете. Продължавам да размишлявам", завършва тя.

