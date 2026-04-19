Веселин Методиев: Хората не искат радикализъм. Част от тях искат агресията и простотията да изчезнат

Ние сме разделени хора. Има бедни, които си продават гласа, но и бедни хора, които не си продават гласа. Има заможни хора, които искат да гласуват и заможни, които не искат да гласуват. Това разделение има обяснение назад във времето, смята историкът Веселин Методиев. В изборния ден той гостува в предаването "Тази неделя" по Би Ти Ви.

Ние правим грешка често - обобщаваме. Няма "българите", има различни българи. Основата е в това, че в образователния процес и в медиите не успяваме да кажем на хората, че доброто и злото са във всеки от нас, трябват усилия да спреш злото. Спирането на злото в себе си и освобождаване на доброто е лично усилие и хич не е лесна работа, акцентира историкът и преподавател.

Трябва да се натискат завистта, злобата, лакомията, всеки от нас ги има, но трябва да се води тази битка. За да си наясно, че това съществува, трябва някой да те е научил, добави Методиев.

По думите му има родители, които не възпитават това нещо, а обратното - възпитават злото.

Веселин Методиев коментира, че е против всеки радикализъм. Според него в нашето общество няма желание за радикалност, а нетърпение в част от хората с по-свободно мислене. Те искат агресията и простотията да изчезне. Но други хора казват: Нас това не ни дразни, смята той.

До урните трябва да отидем тогава, когато сме разбрали, че сме добри хора. Каквото и друго да кажа, ако това не сме разбрали, няма значение, обобщи Веселин Методиев.